Chvíli před koncem svého téměř 45minutového nominačního projevu se dostal jediný kandidát na předsedu ODS Petr Fiala k pěti bodům, které by chtěl v čele strany udělat. Chce, aby ODS vstoupila do vlády a „rozdala karty“.

Fiala má v plánu před říjnovými volbami dvakrát objet celou republiku a navštívit každý kraj.

Jako předseda chce také mít do konce května pohromadě všechny informace do krajských a senátních voleb.

Třetím bodem je, že v říjnu ve volbách ODS potvrdí svoji pozici v Senátu a ODS získá pozice v krajských volbách.

Do Vánoc také podle něj musí být jasné koalice či cesty, jak půjdou opoziční demokratické strany do voleb. „Nevím, jak to bude, ale předpokládám, že do voleb půjdou místo stávajících pěti subjektů, jen subjekty tři. Budu tvrdě pracovat na našem vítězství a jsem otevřen různým variantám, které nás posílí,“ řekl Fiala. Nevyloučil ani možnost, že by ODS šla do voleb samostatně.

Jeho cílem a zároveň pátým bodem jeho plánu je, aby ODS volby vyhrála a do vlády vstoupila na „seniorní pozici“.