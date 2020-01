Fiala: Nechci mininormalizaci a stagnaci, ale slušnou demokratickou politiku

Fialův projev se nesl v uvolněném duchu. Při návštěvě Senátu, kterému předsedá občanský demokrat Jaroslav Kubera, prý předseda občanských demokratů neví, jestli se mu točí hlava z množství cigaret, či množství energie. Kubera podle jeho slov totiž velmi často překvapuje i sám sebe.

Poté přešel ke kritice současné vlády Andreje Babiše (ANO). „Rozdíl mezi druhou ODS a vítězem voleb se postupně snižuje,“ prohlásil. Národní investiční plán podle jeho názoru není víc než národní investiční seznam. „Ani Harry Potter by si s takovým plánem nevěděl rady,“ uvedl.

Vláda podle Fialy jen slibuje a nic nerealizuje. A to co realizuje, je podle jeho mínění odfláknuté.

„Nechci prožívat mininormalizaci, stagnaci. Chci normální, rozumnou, kompetentní, slušnou demokratickou politiku,“ rozohnil se. Nechce prý slibovat všem všechno, ale může slíbit to podstatné. Zmínil investice do dopravy, vzdělání či inovací. V příštím volebním období tak chce vláda ODS zdvojnásobit investice do dopravní infrastruktury. Do vzdělání chce zase poslat navíc o 300 miliard více. „Počítáme, plánujeme, chystáme se. Máme skutečný investiční plán,“ prohlásil.

„Nezadlužená budoucnost je dlouhodobě v našem programu a my ho naplníme,“ uvedl Fiala, který když mluví o vládě, přidává přívlastek „polokomunistická“. Současný kabinet podle jeho názoru nemá žádný plán reforem.

„Máme jasnou představu o tom, jak zvítězit nad tradičním obézním státem. Jak reformovat stát, jak porazit množství razítek. Máme jasnou představu, jak připravit děti na výzvu moderního světa. Jakým způsobem dospějeme ke skutečné důchodové reformě. A máme představu, jak vrátit do centra moderní konzervativní politiky péči o životní prostředí,“ uzavřel Fiala s tím, že není možné být úspěšný, pokud strana nebude reagovat na nové výzvy.

Současný šéf ODS získal nominace ze všech krajů a je jediným kandidátem na šéfa strany.