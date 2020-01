„Přišel jsem jako host se pozdravit s přáteli. Máme tady stánek CEVRO a nečekám nic než, že se poplácáme po ramenou a řekneme si, že to děláme dobře, budeme si dodávat odvahy, že vyhrajeme volby,“ vysvětlil svoji účast Langer.

Vedení podle něj ODS sice stabilizovalo, takže je pevnou součástí politické scény, ale strana stále nevyhrává volby a nevládne.

„Vedení se sice dostalo ze sedmi procent na dvanáct a teď jsem zvědaví, jakou cestu představí, abychom se z 12 procent dostali na 30 procent,“ shrnul Langer. To podle něj není možné se stávajícím vedením.

Způsob, jak strana komunikuje a kdo jejími ústy hovoří podle něj není dost atraktivní na to, aby za šest let v opozici se ODS procentuálně posunula.

Potěšilo ho, že do vedení strany kandiduje europoslanec Alexandr Vondra. „Považuju to sice trochu za sebevražednou misi, do které se pouští, nicméně věřím, že on může do vedení přinést nový způsob vedení a nový způsob komunikace,“ podotkl Langer.

Právě Vondra ve vedení by podle něj mohl přivést stranu k daleko lepším volebním výsledkům. „Takových Sašů Vondrů by ve vedení mělo být mnohem mnohem víc,“ uvedl Langer.