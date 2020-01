Na post místopředsedy kandiduje i politický matador a europoslanec Alexander Vondra. Má pocit, že strana by měla přeřadit na vyšší rychlost, komunikovat rázně a otevřeně a neměla by se bát střetů, říká v rozhovoru pro Deník N.

Jde o vůbec první volební kongres, kam strana pozvala celou členskou základnu. „Podtitulem je ODS pro zemi, která vítězí a jeho hlavním motivem je šroubovice DNA. Vítězství má totiž Česká republika a Češi v genech. My jsme si toho vědomi, chceme na to upozornit, a hlavně na to navázat,“ uvedl mluvčí strany Václav Smolka.

Fiala stranu převzal v kritické situaci, kdy po pádu Nečasovy vlády padla na své historické dno. Podařilo se mu ji postavit na nohy – vnitřně i navenek. Podle politologa ale straně chybí charismatická osobnost. Více si přečtěte v analýze Deníku N.