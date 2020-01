Skupina R.E.M. pohrozila žalobou, když bude tým Donalda Trumpa na jeho vystoupeních hrát jejich hudbu. „Pokud to nebude možné, prosím vězte, že nesouhlasíme, aby naši hudbu používal tento podvodník,“ napsal basista Mike Mills.

R.E.M. is threatening legal action to stop President Trump from playing its classic hit songs at campaign rallies — but will it work? https://t.co/vd5xr6kIXy pic.twitter.com/WQkXahHYU3

— CBS News (@CBSNews) January 18, 2020