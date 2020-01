Trestní oznámení podal pirátský zastupitel a bývalý radní městské části David Bodeček.

„Rozhodnutí státního zástupce o zastavení stíhání téměř čtyřiceti zastupitelů mě vlastně nepřekvapilo. Nikdo z obviněných nemohl spáchat to, z čeho jsme byli obvinění a stíhaní,“ uvedla předsedkyně ODS v Praze 1 a jedna z obviněných Jaroslava Janderová. Kritiku Pirátů a členů Prahy 1 Sobě označila za skandalizování a použití „nekalých politických nástrojů v demokratické soutěži politických stran a hnutí“.

V Praze 1 se tento týden změnila koalice, nyní tam vládne uskupení My, co tady žijeme (STAN, KDU-ČSL, Iniciativa občanů), ODS, TOP 09 a ANO. Piráti a Praha 1 Sobě, jejíž starosta Pavel Čižinský městskou část od voleb v roce 2018 vedl, odešly do opozice. Při změně vedení jejich zástupci kritizovali novou koalici i kvůli tomu, že někteří její zástupci byli trestně stíhaní. (ČTK)