Počet migrantů přicházejících do Evropy z Turecka přes Středozemní moře loni vzrostl o 46 % na více než 82 tisíc. Podle šéfa Frontexu za to ale nenese vinu turecká pobřežní stráž a uvedl, že při zachycování uprchlíků odvádí dobrou práci. „Bylo to hlavně kvůli situaci v Sýrii, ale také nestabilitě v Afghánistánu,“ vysvětlil. (AP)