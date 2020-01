Nové video z bezpečnostní kamery ukazuje, že ukrajinské letadlo po vzletu z teheránského letiště 8. ledna zasáhly v rozmezí asi 30 sekund dvě íránské střely. Informoval o tom dnes americký list The New York Times.

📹 | Newly surfaced footage shows the downing of the #Ukrainian plane by two #Iranian air defence missiles

▪️176 people died in the plane shot down by #Iranpic.twitter.com/qvt4lfNI3M

— EHA News (@eha_news) January 14, 2020