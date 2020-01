Attenborough vyzval k redukci emisí uhlíkových plynů zejména Čínu. Doufá prý, že ostatní země budou Čínu následovat, pokud jim Peking ukáže cestu správným směrem. „Krizový moment nastal – už se nemůžeme vykrucovat,“ řekl 93letý vědec, který po celém světě mimo jiné posílil povědomí veřejnosti o nebezpečí znečišťování oceánů plastovými odpady v televizním seriálu Modrá planeta II.

„Rok za rokem jsme to odkládali, zvedali cíle a říkali: ‚Tak jo, když to uděláme během příštích 20 let…‘,“ upozornil Attenborough.

„Tohle je naléhavý problém, který je třeba řešit. Ba co víc, my víme, jak na to – je to paradox, že odmítáme podniknout kroky, o nichž víme, že je nutné je udělat,“ řekl Attenborough.

S poukazem na aktuální ničivé lesní požáry v Austrálii vědec kritizoval přístup tamní vlády ke klimatické změně. Její trvající podpora těžbě uhlí podle něj ukazuje, že světu na životním prostředí nezáleží. (BBC)