Americké astronautky Jessica Meirová a Christina Kochová dnes během prvního výstupu do volného prostoru letošního roku nahradily vně Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) nikl-vodíkové baterie novými, lithium-iontovými.

Seven hours into today's spacewalk, @Astro_Jessica & @Astro_Christina are heading back inside the @Space_Station's Quest airlock. They have completed all of their scheduled tasks to upgrade batteries on the station, as well as one get-ahead task. Watch: https://t.co/CEsJrxByMF pic.twitter.com/AVu4BnrHRP

— NASA (@NASA) January 15, 2020