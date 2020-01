Fotbalová Barcelona odvolala trenéra Ernesta Valverdeho. Pětapadesátiletého Španěla nahradí o šest let starší Quique Setién, který před katalánským trénoval Betis Sevilla.

Agreement between FC Barcelona and Ernesto Valverde to end his contract as manager of the first team. Thank you for everything, Ernesto. Best of luck in the future. pic.twitter.com/zrIgB1sW2e

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 13, 2020