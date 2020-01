Od 90. let pracoval v různých státních funkcích, zaměřoval se na výběr daní. V roce 2004 stanul v čele federálního katastru nemovitostí. O čtyři roky později se stal prezidentem investiční skupiny UFG, která spolupracovala s Deutsche Bank. Poté, co Vladimir Putin usedl na čtyři roky do premiérského křesla, a prezidentskou funkci vykonával Dmitrij Medvěděv, byl Mišustin jmenován do funkce šéfa Federální daňové služby. Je zastáncem datové ekonomiky. Je ženatý, má tři děti, podle daňové deklarace společný roční příjem s manželkou dosahuje 70 milionů rublů. Rád sportuje, především hraje hokej, podobně jako prezident Putin. (Meduza)