Putin členům vlády podle agentury poděkoval za spolupráci, přestože se „ne vše podařilo“. Prezident se chce s každým z ministrů osobně setkat a požádal je, aby do té doby pokračovali ve své práci.

Medveděv krok vysvětlil Putinovým rozhodnutím změnit ruskou ústavu, o němž Putin hovořil dnes před zákonodárci. Premiér po jednání s hlavou státu podotkl, že má jít o výrazné změny, které přetvoří rovnováhu „výkonné, zákonodárné i soudní moci. V tomto kontextu je zjevné, že my jako vláda musíme dát prezidentovi možnost, aby mohl přijímat všechna důležitá rozhodnutí v těchto podmínkách. A v těchto podmínkách by bylo správné, aby v souladu s článkem 17 ústavy podala vláda demisi,“ citoval Interfax premiéra.

Medveděvovi, který byl mezi lety 2008 a 2012 ruským prezidentem, Putin nabídl dosud neexistující funkci místopředsedy ruské bezpečnostní rady, informuje agentura Interfax.

Je tak zjevné, že Putin už s Medveděvem ve funkci předsedy vlády nepočítá. Kdo jej má nahradit, zatím Kreml neoznámil. Agentura TASS poznamenala, že Medveděv je nejdéle sloužícím premiérem v ruské historii, vládu vedl sedm let a osm měsíců.

Interfax informoval o tom, že se po oznámení demise vlády prudce propadla hodnota rublu vůči euru a dolaru.

Putin ve svém dnešním vystoupení před zákonodárci navrhl změny ústavy, o nichž by měli občané rozhodnout v referendu. Podle něj musí Rusko zůstat silnou prezidentskou republikou, ale například při jmenování vlády chce posílit roli parlamentu a gubernátorů.

Putin rovněž chce, aby prezidentem mohla být pouze osoba žijící v Rusku více než 25 let (nyní 10 let), která nikdy neměla jiné občanství než ruské. Nová verze ústavy by podle Putina měla být nadřazená všem mezinárodním dohodám. Ani vysocí státní představitelé by nesměli mít žádnou formu pobytu v zahraničí.

Zdroj Interfaxu pak sdělil, že tyto změny by měly být přijaty do léta.

Ruský prezident v roce 2024 podle stávající ústavy již nebude moci znovu kandidovat. Návrhy, které dnes před zákonodárci přednesl, ale neobsahují zrušení článku o maximálně dvou po sobě jdoucích volebních obdobích v nejvyšší funkci. (RIA Novosti, Interfax)