Vláda v únoru zaregistruje projekt na vybudování nové budovy porodnice ve Fakultní nemocnici Brno. Novinářům to v Brně při návštěvě fakultních nemocnic řekl premiér Andrej Babiš (ANO).

Stavba by měla stát 1,9 miliardy korun. Nemocnice je s 6000 porody ročně největší porodnicí v zemi, funguje ale na dvou místech vzdálených několik kilometrů. Jedno už je zcela nevyhovující. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) by stavba mohla začít v příštím roce.

Babiš se setkal s ředitelem nemocnice Jaroslavem Štěrbou i zaměstnanci „Jeden ze zaměstnanců říkal, že už viděl tolik ministrů, kteří slibovali novou porodnici, že už tomu nevěří. Ubezpečili jsme ho, že registrace projektu se uskuteční na vládě v únoru. Je tam jasný plán,“ uvedl Babiš.

Podle Vojtěcha je nová porodnice prioritou. „Materiál dáme 3. února na vládu, která tu investici schválí finálně. V únoru pak proběhne registrace s tím, že se následně vypracuje projekt a vysoutěží se stavební firma. Pokud vše půjde dobře a nezasáhne třeba antimonopolní úřad, tak by se v roce 2021 mělo kopnout do země, stavba by měla být zahájena,“ uvedl Vojtěch. (ČTK)