Putin rovněž navrhuje, aby prezidentem mohla být pouze osoba žijící v Rusku více než 25 let (nyní jen 10 let), která nikdy neměla jiné občanství než ruské. Nová verze ústavy by podle Putina měla být nadřazená všem mezinárodním dohodám.

Ani vysocí státní představitelé by nesměli mít žádnou formu pobytu v zahraničí.

Ruský prezident v roce 2024 podle stávající ústavy nebude již moci znovu kandidovat. Jeho návrhy neobsahují zrušení článku o maximálně dvou volebních obdobích jdoucích po sobě, které může zastávat jedna osoba. (Kremlin)