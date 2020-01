Ve Sněmovně vzniká právní paskvil, který by z exekucí udělal ještě větší ráj pro neprůhledné obchody. „Je to podobné, jako kdybyste přikazovali nejvyšší rychlost 50 km/h jen autům pod půl milionu korun, a řidiči dražších vozů by mohli jezdit šedesátkou,“ upozorňuje Jan Moláček.