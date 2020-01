Právník Michael Avenatti, který proti Donaldu Trumpovi zastupoval pornoherečku Stormy Daniels, byl zadržen při soudním řízení v Los Angeles. Avenatti údajně porušil podmínky svého předčasného propuštění, oficiální důvod policie neoznámila. (Abc)

Michael Avenatti was abruptly taken into federal custody in Los Angeles, following a day-long disciplinary hearing in which the California State Bar is asking a judge to prevent Avenatti from practicing law. https://t.co/ugPqjlinlF

