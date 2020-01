Evropská komise dnes svou novou generální tajemnicí jmenovala Lotyšku Ilze Juhansoneovou. Bývalá velvyslankyně pobaltské země při EU bude nejvyšší úřednický post v unijní exekutivě vykonávat poté, co v něm loni v létě prozatímně nahradila vlivného Němce Martina Selmayra.

Ilze Juhansone is set to become the European Commission's secretary-general https://t.co/GyExIoW6De

