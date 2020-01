Írán potrestá ty, kdo jsou zodpovědní za sestřelení ukrajinského letadla. V televizním projevu to řekl íránský prezident Hasan Rouhání. Letadlo sestřelila íránská protivzdušná obrana minulou středu, tvrdí, že omylem.

O život přišlo všech 176 lidí na palubě. Rouhání řekl, že tragická událost bude pečlivě prošetřena.

„Byl to neodpustitelný omyl… Za pád letadla nemůže být odpovědný pouze jeden člověk. To, že íránské ozbrojené síly přiznaly chybu, je dobrý první krok. Musíme lidi ujistit, že se to nebude opakovat,“ sdělil podle médií prezident. Dodal, že íránská vláda má odpovědnost vůči zemím, které při nehodě přišly o své občany.

Teherán o leteckém neštěstí mluví jako o neúmyslném zásahu letadla raketou.

Mluvčí íránské justice Gholámhosejn Esmáílí řekl, že několik lidí bylo v souvislosti s pádem letadla zatčeno. Íránská televize bez dalších podrobností uvedla, že se dnes v Teheránu konala schůzka představitelů leteckého provozu z Íránu, Ukrajiny a Kanady. (ČTK)