Ředitele lidskoprávní organizace Human Rights Watch odmítli vpustit do Hongkongu. Ostře kritickou zprávu HRW vůči Komunistické straně Číny tak Kenneth Roth zveřejní v New Yorku.

Two years ago I freely entered Hong Kong for a press conference on gender discrimination in China's job market. It's sad testament to current trends that I'm now barred from a planned press conference on Beijing's assault on the int'l human rights system. https://t.co/qana9FkSNG

— Kenneth Roth (@KenRoth) January 12, 2020