Kočner obžalovaný z vraždy novináře Kuciaka odmítl vypovídat

Advokát rodičů zavražděného Jána Kuciaka Daniel Lipšic navrhl, aby byl vyšetřen duševní stav Kočnera. Soudkyně uvedla, že Kočner se odmítl podrobit jak vyšetření, tak znaleckému posudku.

Speciální trestní líčení začalo dnes ve slovenském Pezinku líčení s údajnými vrahy Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Obžalovaným hrozí trest odnětí svobody až na 25 let.

Otec zavražděného Jána Kuciaka se v soudní síni rozplakal, když žalobce předčítal podrobně, jak byl jeho syn zavražděn.

K vykonání obou vražd – Kuciaka i Kušnírové se přiznal Miroslav Marček a před soudem popsal, jak je vykonal.

„Chci se poškozeným omluvit za újmu, kterou jsme jim způsobili. Nic to nedokáže napravit,“ uvedl Marček před soudem. „To, že jsem je vídal v televizi a viděl jsem jejich bolest, mě přinutilo vypovídat, co se stalo. Je mi líto, ale nedokážu to nijak odčinit.

Marian Kočner se přiznal pouze k nedovolenému ozbrojování, kdy uvedl, že zbraň pochází ještě z doby jeho výkonu vojenské služby. Co se týká vraždy, trvá na tom, že je nevinný.

Další z obžalovaných Alena Zsuzsová, která měla vraždu zprostředkovat, pouze uvedla, že Kočner si u ní zločin neobjednal. Kočnera označila za svého dobrého přítele a kmotra své dcery.

Kromě výše zmíněných stanul před soudem ještě Tomáš Szabó, který měl vykonavatele vraždy Marčeka dovézt na místo činu. K účasti na vraždě se už dříve přiznal první z pravomocně odsouzených v této kauze Zoltán Andrusko, jenž se státním zástupcem uzavřel dohodu o vině a trestu. Souhlasil s trestem vězení na 15 let. (Denník N)