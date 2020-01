„Každý má své limity. A mým je, že odmítám dávat prostor lidem, kteří hájí vrahy. Urválek je stejný vrah jako Eichmann. A pokud v tom nejsme s hlavou státu zajedno, nevím, zda jsme schopni najít v něčem jiném společnou řeč. Nechci, aby Česko řídili lidé jako Válková,“ napsal Soukup na Twitter. Není přitom zcela zřejmé, na co naráží.

Podle TV Barrandov konec pořadu ještě není jistý. „Říkáme, že je to otevřené. To je nejvíc, co vám k tomu mohu říct. Ve čtvrtek pořad bude, tam si k tomu pan Soukup s panem prezidentem sednou a tam se to rozřeší,“ řekla Deníku N mluvčí televize Marie Opálková.

Vyjádření Hradu redakce shání.