Jordánská princezna Salma dokončila armádní pilotní výcvik. V tamní královské rodině je to tradicí – piloty jsou král Abdulláh (létal i jeho otec), korunní princ Husajn i princ Fajsal. Princezna Aiša má výcvik výsadkářky speciálních sil.

His Majesty King Abdullah II, Supreme Commander of the #Jordan Armed Forces, presents HRH Princess Salma bint Abdullah II with her wings after completing pilot training, at a ceremony attended by Her Majesty Queen Rania Al Abdullah and HRH Crown Prince Al Hussein bin Abdullah II pic.twitter.com/dRw0El8PJK

— RHC (@RHCJO) January 8, 2020