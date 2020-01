Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) nebude navrhovat odvolání Heleny Válkové (ANO) z pozice vládní zmocněnkyně pro lidská práva. Premiérovi Andreji Babišovi (ANO) k tomu pouze řekne svůj názor, že Válková by pozici vykonávat neměla.

„Pokud bude pokračovat v té funkci, bude se věnovat více své obhajobě než samotnému fungování úřadu, to bude podle mě komplikovat chod celé agendy. Takže mu to navrhnu, ale hnutí ANO má ve vládě většinu, proto pokud se pan premiér rozhodne paní Válkovou v té funkci držet, sociální demokracie nemá sílu na to, aby ji z funkce odvolala,“ shrnul Hamáček.

Premiér nicméně deníku Právo řekl, že není důvod k jejímu odvolání, protože lidé, které zastupuje, hodnotí její práci dobře. „Pokud by oni změnili názor, pak se k tomu můžeme vrátit,“ dodal.