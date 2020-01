Američané a Číňané pozítří podepíšou obchodní dohodu. Ale „válka ještě neskončila“

Saúdská Arábie složila miliardu dolarů na blíže neupřesněný účet v bance v USA, řekl prezident Donald Trump. Podle jeho slov je to záloha za vojenské jednotky, které jim výměnou za peníze Američané poskytnou.

He sells troops.

“We have a very good relationship with Saudi Arabia—I said, listen, you’re a very rich country. You want more troops? I’m going to send them to you, but you’ve got to pay us. They’re paying us. They’ve already deposited $1B in the bank.” pic.twitter.com/rc1f7heyCP

— Justin Amash (@justinamash) January 11, 2020