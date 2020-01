Na plachtách budovy státní opery v australském Sydney se promítají vzkazy podpory hasičům, kteří bojují s ničivými požáry. „Chtěli jsme vyslat signál síly a naděje. Děkujeme vám za vaše úsilí,“ stojí například v jednom z nich. (Abc)

The Sydney Opera House lit up its iconic sails with images and words of support for firefighters battling the widespread brushfires devastating parts of Australia. https://t.co/Bi9pSb0jUm pic.twitter.com/F2LC7EMKMZ

