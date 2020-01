„Nezabíjejte demonstranty,“ vzkázal americký prezident Donald Trump vůdcům Íránu. „Svět se dívá. Ale ještě důležitější je, že USA se dívají,“ dodal. Tisíce lidí vyšly v íránských městech do ulic poté, co se země přiznala k sestřelení ukrajinského boeingu.

To the leaders of Iran – DO NOT KILL YOUR PROTESTERS. Thousands have already been killed or imprisoned by you, and the World is watching. More importantly, the USA is watching. Turn your internet back on and let reporters roam free! Stop the killing of your great Iranian people!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2020