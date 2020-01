Právě Valachovou označil za přijatelnou kandidátku prezident Miloš Zeman. „Někdo mi ji ale musí navrhnout, třeba Jan Hamáček,“ prohlásil prezident pro Blesk.cz s tím, že právě ona by mohla nahradit nominaci poslankyně Heleny Válkové (ANO), která ji odmítla kvůli článku s prokurátorem Josefem Urválkem.

Hamáček také uvedl, že Válková by měla odstoupit z postu vládní zmocněnkyně pro lidská práva, případně by ji měl odvolat premiér Andrej Babiš (ANO). „Pokládal bych to za logické,“ uvedl. „Bohužel, minulost jí dohnala,“ dodal Hamáček.