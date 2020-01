Americká tenistka Serena Williamsová po třech letech a narození dcery vyhrála první titul. V Aucklandu porazila krajanku Jessicu Pegulaovou 6:3, 6:4. Celkově jde o její 73. titul v kariéře. (WTA)

Serena Williams returns to Title Town.

Serena wins her 1st title since 2017, defeating Jessica Pegula 63 64 to win @asbclassic.

Serena won her 1st WTA title in February 1999.

She’s won her 73rd WTA title in January 2020.

Excellence across 4 decades. #ASBClassic pic.twitter.com/0UgWu1pfOI

— WTA Insider (@WTA_insider) January 12, 2020