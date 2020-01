Budova britského ministerstva obrany je pro tento víkend osvícena v duhových barvách. „Je tu místo pro každého, bez ohledu na jeho pohlaví, identitu či orientaci,“ vysvětlil to ministr obrany Ben Wallace, který je členem Konzervativní strany.

To mark 20 years of the LGB community being part of our Armed Forces family @DefenceHQ is this weekend transformed in rainbow colours. There is room for everyone here, regardless of their gender, identity or orientation 🏳️‍🌈🇬🇧 pic.twitter.com/m9W4vXXNM8

— Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) January 10, 2020