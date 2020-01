Podle premiéra Babiše by poslankyně Helena Válková měla odmítnout nominaci na ombudsmanku . Premiér to řekl TV Prima. Babiš o situaci podle svých slov mluvil již včera s prezidentem.

Prezident Zeman se k celé věci vyjádří zítra. Právě on Helenu Válkovou oficiálně do pozice veřejné ochránkyně práv navrhl. Válková se dostala pod palbu kritiky poté, co server Info.cz zveřejnil informaci, že Válková spolupracovala v 70. letech s komunistickým prokurátorem Josefem Urválkem. Měla se podílet na šikaně disidentů.

„To je (Urválek) komunistický esesák, to je zrůda a bohužel ona (Válková) má smůlu, že měli ten společný článek. To se nedá obhájit,“ řekl Primě Babiš.

To Válková bagatelizuje. Že by se neucházela o post ombudsmanky spojuje výhradně s členstvím v KSČ. Ve včerejším pořadu Události, komentáře v České televizi řekla, že se o post nemusí ucházet.

V rozhovoru pro Deník N uvedla, že právě Babišův postoj pro ni může být klíčový.

„Navrhuje mě pan prezident, ale kdyby mě pan Babiš nepodporoval, asi by moc nemělo cenu kandidovat. Já bych kvůli panu prezidentovi do té nominace šla i přes nesouhlas pana premiéra, protože považuji za čest, že mě pan prezident chce nominovat. Pan premiér by ale svým postojem zřejmě ovlivnil některé poslance za ANO – a já potřebuji nadpoloviční většinu. Takže by to asi nedopadlo dobře, řekla Válková v rozhovoru.