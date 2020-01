Tisíce studentů v Teheránu protestují proti íránskému režimu. Demonstanti vyjadřují nespokojenost s íránským vůdcem Chameneím a také se sestřelením ukrajinského letadla íránskými jednotkami.

#BREAKING: It is taking place now in #AmirKabir University of #Tehran, thousands of students are protesting against #Iran's Islamic Regime & #IRGC over shot-down of Flight #PS752 of #Ukraine International Airlines by a Tor-M1 SAM system of #IRGCASF. pic.twitter.com/dN8bUK4U3v

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) January 11, 2020