Původní plynojem z roku 1924, který stojí v areálu železáren ve Vítkovicích, přestavěl před sedmi lety architekt Josef Pleskot a získal za to několik ocenění, mimo jiné i za Stavbu roku či TOP 10 staveb světa. V hale Gong se běžně odehrávají koncerty a představení, v celém areálu pak už několik let hudební festivaly včetně Colours of Ostrava nebo Beats for Love.