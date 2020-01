Pikal také zdůraznil, že Pirátská strana má již přes tisíc členů a je podle něj potřeba, aby v ní bylo více aktivních lidí. Byl by rád, aby se členská základna rozrostla a on mohl jít jednou do důchodu. Přál by si, aby do strany vstupovali další „nýmandi.“ „Kvalitně náš program nikdo jiný neprosadí,“ podotkl Pikal.