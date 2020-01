Portoriko zasáhla další vlna zemětřesení. Otřesy o síle 5,2 přišly jen několik dní poté, co americké teritorium čelilo vůbec nejhoršímu zemětřesení ve své historii. (Hill)

Puerto Rico hit with another major earthquake as aftershocks continue https://t.co/gspytZfJeC pic.twitter.com/OsFkg4fDaG

— The Hill (@thehill) January 11, 2020