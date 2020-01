V návrhu zákona o evidenci skutečných majitelů firem se až po meziresortním připomínkovém řízení objevilo ustanovení, které by mohlo pomoci premiéru Andreji Babišovi ve sporu o tom, zda je ve střetu zájmů. V tiskové zprávě na to dnes upozornila organizace Transparency International.

Podle návrhu by Babiš byl ze zákona považován za vlastníka fondů, do kterých vložil svou firmu Agrofert, ale nikoliv za vlastníka Agrofertu. Audit, který nedávno zaslala Evropská komise Česku, dospěl k závěru, že Babiš vlastníkem Agrofertu i přes vložení do fondů je a dopouští se kvůli tomu střetu zájmů.

Změna pravidla pro určování skutečného majitele svěřenského fondu se v novele objevila až po připomínkovém řízení na konci roku 2019 na návrh ministerstva financí vedeného Alenou Schillerovou (za ANO), upozorňuje TI. Místo toho, aby bylo možné vyvrátit zákonnou domněnku, že příjemce prospěchu z fondů je majitelem fondu, má být tato domněnka nevyvratitelná. „Obmyšlený svěřenského fondu se tedy stane skutečným majitelem, aniž by se jakkoliv prokazoval nebo vyvracel jeho vliv na fond,“ uvádí TI.