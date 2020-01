Ve věku 27 let zemřel herec Harry Hains. „Bojoval s duševní nemocí a se závislostí,“ oznámila jeho matka. Hains proslul rolí ve snímku American horror story. (CNN)

Actor Harry Hains, who played roles in titles including "American Horror Story," has died at age 27 https://t.co/4p5agDnsKC

— CNN (@CNN) January 10, 2020