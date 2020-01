Londýnské muzeum voskových figurín Madame Tussauds odstranilo ze svého sousoší královské rodiny Meghan a Harryho, vévodkyni a vévodu ze Sussexu. Muzeum tak učinilo poté, co se manželé rozhodli odpojit od královské rodiny. (CNN)

London's Madame Tussauds museum has announced that it has removed the waxworks of the Duke and Duchess of Sussex from its Royal Family set. https://t.co/LEdmyLoeQY

— CNN (@CNN) January 10, 2020