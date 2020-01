Ruští občané, kteří od roku 2018 protestují proti stavbě obří skládky u obce Šijes, dosáhli dnes významného vítězství. Nové rozhodnutí soudu může projekt skládky zastavit. Rozhodnutí však následovalo až poté, co se demonstrantů zastal prezident Putin.

Arbitrážní soud v Archangelsku jim dal zapravdu a přikázal do měsíce odstranit investorovi všechny stavby, které na místě budoucího závodu na zpracování především moskevského odpadu, už postavili. Tento verdikt by podle odborníků mohl vést k úplnému zastavení projektu, který měl vyústit v největší skládku v Evropě. O to protestující usilují.

Protesty proti skládkovému byznysu, který patří v Rusku mezi nejzkorumpovanější a také nejvýnosnější, se konají v zemi od roku 2017. Jde o první výrazný úspěch občanů a ekologických aktivistů. (Novaja gazeta)