V úterý to schválili radní. Informovala o tom mluvčí Prahy 1 Kateřina Písačková. Návrh městské části nyní projedná magistrátní místopisná komise. O pojmenování ulic v Praze na základě doporučení komise rozhodují radní hlavního města.

Po nástupu Adolfa Hitlera k moci v roce 1933 se Schmolková začala angažovat v koordinaci pomoci pro Židy a další nacisty perzekvované osoby, které prchaly do Československa. Sepsala rovněž výzvu o pomoc adresovanou dobrovolníkům v zahraničí, která do Prahy přivedla i Nicholase Wintona. Zemřela na srdeční selhání v Londýně v březnu 1940. Vedení první městské části již nedávno Schmolkové in memoriam udělilo čestné občanství.