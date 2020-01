„Byl to nejhorší zpravodajský brífink, jaký jsem kdy zažil,“ dodal Rand Paul.

„My jsme řízená pobočka vlády, které se oni mají zodpovídat, která jim schvaluje rozpočet i dává souhlas k vojenským krokům. Našli si na nás 75 minut? Je to šílené a nepřijatelné,“ zlobil se Mike Lee.

Rozčílilo ho také, že na jednotlivé doplňující otázky jim odmítli Trumpovi spolupracovníci odpovídat s tím, že jde o tajné informace.

„Jenže my jsme byli ve Scifu, zabezpečené podzemní místnosti v budově Kongresu, kam smějí jen někteří a kde není možné mít elektronické přístroje. Pokud se někde říkají tajné informace, je to tam,“ řekl novinářům rozhořčeně Lee.

„Oni ospravedlňují zabití íránského generála tím, že jim k tomu dal Kongres svolení v roce 2002. To je absurdní a je to urážka,“ přidal se konzervativní republikán Rand Paul. Senátoři by se podle něj měli vůči tomu postavit a diskutovat.

