Jihočínský Nan-ning jako vůbec první město v Číně zavádí do nemocnic povinné bezpečnostní kontroly včetně detektorů kovu. Cílem je chránit personál před frustrovanými pacienty a jejich rodinami.

Some #hospitals in Nanning in Guangxi, #China will require visitors to go through security checks before entry. The first hospital that adopted this measure discovered a controlled knife and multiple scissors and fruit knives on the first day. https://t.co/ui0QZEEb4t pic.twitter.com/ysYkyH8gDJ

— The Paper 澎湃新闻 (@thepapercn) January 8, 2020