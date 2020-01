Ve své zprávě o tom dnes informoval Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA). Nejvíce násilností se odehrává zejména v jižní části provincie Idlib.

Idlib je poslední provincií, kde mají značnou část území pod kontrolou odpůrci vlády prezidenta Bašára Asada. Syrská armáda podporovaná ruským letectvem tam proti nim vede ofenzivu, kterou v posledních týdnech vystupňovala.

„Mnoho lidí muselo opustit své domovy během několika hodin bez jakýchkoli osobních věcí. Jiným se podařilo vzít sebou alespoň to, co potřebují k přežití. Obávají se totiž, že se domů již nevrátí,“ píše OCHA ve své zprávě. „Z oblasti denně přicházejí zprávy o bombardováních, jejichž terčem je i civilní infrastruktura, jako jsou školy nebo uprchlické tábory,“ dodal úřad OSN.

Obrovské vylidnění, které v prosinci nastalo, zanechalo oblast kolem měst Maara an-Numán a jeho okolí na jihu provincie téměř prázdnou. Většina uprchlíků z poslední doby se přesunula do větších měst nebo do táborů na severozápadě Idlibu. Desítky tisíc lidí rovněž podle dostupných informací zamířily hledat bezpečí do měst Afrín a Azáz v provincii Halab.