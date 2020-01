Novinářům to dnes ve Věznici Plzeň řekl generální ředitel Vězeňské služby (VS) Petr Dostál.

VS plánovala postavení nové věznice na bývalém letišti Všechov nedaleko Tábora. „Máme připraven pozemek, byl tam ale velký odpor obyvatel, takže v současné době jsme výstavbu této věznice odložili. Určitě nezavrhli, ale odložili,“ řekl Dohnal. VS podle něj chce mít v každém kraji alespoň jednu věznici, kam by mohli být umístěni vězni z daného regionu. Usnadní to návštěvy rodin. Udržení rodinných a sociálních vazeb vězňů je velmi důležité pro jejich nápravu. Nová věznice by měla mít cely po dvou až třech vězních. Podle Dohnala v takových podmínkách tolik nehrozí šikana a takzvaná kriminální infekce jako ve věznicích s celami pro deset a více lidí, kde může mít pro někoho výkon trestu opačný efekt než nápravu.

Kapacita věznic se tak zatím zvyšuje vnitřními úpravami a rekonstrukcemi nevyužitých prostor a objektů. Nejbližší je otevření opraveného objektu ve věznici v Ostrově, díky němuž se zvýší kapacita věznice asi o 200 míst. (ČTK)