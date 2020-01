Rusko a Turecko vyzvaly válčící strany v Libyi, aby ukončily boje, a to k půlnoci na 12. ledna. Podle ruského ministra zahraničí Lavrova se Moskva a Ankara shodly na společném postupu při řešení konfliktu.

Spojenci Moskvy a Ankary stojí v libyjské občanské válce na různých stranách fronty. Není jasné, zda výzvu, aby veškeré spory byly řešeny výhradně mírovou cestou a s respektem k mezinárodnímu právu, právě libyjské ozbrojené skupiny vyslyší.

Problém je, že Turecko vyslalo vojáky do Libye bránit vládu premiéra Faíze Sarrádže uznanou OSN, která sídlí v Tripolisu. Ruští žoldáci, tzv. vagnerovci, bojují naopak na straně generála Chalífy Haftara, velitele samozvané Libyjské národní armády, a parlamentu sídlícího v Tobruku. Erdogan ještě nedávno tvrdě kritizoval přítomnost těchto ruských ozbrojenců v Libyi. Tzv. Vágnerova armáda tiše spolupracuje s pravidelnou ruskou armádou a plní zájmy Kremlu v zahraničí.

Rozhovor dvou prezidentů zemí, které hrají významnou roli v neklidném blízkovýchodním regionu a které mají své zájmy i v nepokojné severní Africe, Vladimira Putina a Recepta Erdogana, se uskutečnil beze svědků. Pouze s pomocí tlumočníků. Oba státníci spolu mluvili skoro dvě hodiny. O čem přesně, neví nikdo, kdo nebyl jednání přítomen.

Putin přiletěl do Istanbulu na slavnostní otevření plynovodu TurkStream, který umožní Rusům zvýšit příjmy do státní kasy za prodej suroviny nejen Turecku, ale i řadě evropských zemí. Pompézní slavnost se ale konala jen několik hodin poté, co země sousedící s Tureckem – Írán – pomstila smrt jednoho ze svých vojevůdců, Solejmáního, a zaútočila na americké základny v Iráku.

I když z jednání prezidentů, z nichž jeden je hlavou členského sátu NATO a druhý stojí v čele jaderné mocnosti, která NATO pokládá za nepřítele, neproniklo na veřejnost skoro nic, lze předpokládat, že situace v Íránu a Iráku byla hlavním bodem programu.

Podle expertů ale Kreml pokládá za svou doménu Sýrii a do sporu Teheránu s Washingtonem se nechce veřejně vměšovat. Proto se pravděpodobně Putin s Erdoganem radili o tom, jak se do dalšího konfliktu nenechat vtáhnout a z hádky dvou zemí – Íránu a USA – co nejvíce vytěžit. Například tím, že se pokusí hrát roli mírotvorců. Erdogan se už nabídnl Washingtonu a Teheránu, že může přispět k uklidnění situace.