Kvůli nedávnému zemětřesení v Portoriku zkolabovala i Punta Ventana. Skála, která měla tvar oblouku, byla oblíbenou turistickou destinací. (Abc)

Punta Ventana, a natural arch and popular tourist attraction on Puerto Rico’s southern coast, collapsed after one of series of earthquakes that have struck the island in recent days. https://t.co/OIXa70M5CQ pic.twitter.com/rseskffiLb

