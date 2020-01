Otec Grety Thunbergové Svante Thunberg řekl, že se snažil dceru od ekologického aktivismu odradit. „Není pravda, že bychom ji do toho tlačili, právě naopak,“ řekl v rozhovoru pro stanici BBC Radio 4.

Svante Thunberg, father of @GretaThunberg, talks to us about the journey his daughter has been on – from a time when she rarely left the house or spoke to anyone outside her family, to campaigning globally on climate change. https://t.co/wMHvNpJoQG #r4today pic.twitter.com/WQdDNZS86X

— BBC Radio 4 Today (@BBCr4today) December 30, 2019