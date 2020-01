O údajných úplatcích, které měl Grodzki v minulosti přijmout, informují zejména regionální stanice Polského rozhlasu Radio Szczecin a veřejnoprávní televize TVP. V těchto médiích mají značné slovo lidé s vazbami na vládnoucí stranu Právo a spravedlnost (PiS). Grodzki dnes zveřejnil výpověď muže, který tvrdí, že mu neznámý člověk nabízel peníze za sepsání prohlášení, v němž by šéfa Senátu obvinil z korupce.

„Vešel jsem, doktor seděl za stolem, dal jsem mu 400 zlotých, on to vložil do zásuvky,“ vypověděl o případu, který se prý ve štětínské nemocnici stal v roce 1999. Jiný muž zase rozhlasové stanici řekl, že jeho žena za měsíční pobyt na oddělení, které Grodzki vedl, musela v roce 1998 zaplatit 5000 zlotých (v současnosti zhruba 30.000 korun).

Případy údajné korupce ve štětínské nemocnici v dobách, kdy tam působil Grodzki, vyšetřuje prokuratura. O možném úplatkářství Grodzkého původně protikorupční úřad CBA informoval člen regionálního zastupitelstva v Pomořanském vojvodství, který je členem PiS. Grodzkého právník reagoval prohlášením, že předseda Senátu „rozhodně a jednoznačně taková tvrzení odmítá“ a že nikdy od nikoho žádné peníze za poskytnutí lékařské péče nežádal.

Dnes Grodzki v Senátu před novináři přehrál vyjádření jednoho ze svých bývalých pacientů, nyní devadesátiletého Tadeusze Staszczyka. Ten uvádí, že za ním koncem prosince přišel domů neznámý člověk, nabízel mu 5000 zlotých a snažil se ho přesvědčit, aby prohlásil, že od něj Grodzki chtěl úplatek. Grodzki dnes také řekl, že se mu ozvali další dva jeho někdejší pacienti, kteří prý dostali výhrůžky, že jejich firmy mohou mít problémy, pokud proti politikovi nebudou svědčit.

Grodzki se kvůli obviněním z úplatkářství obrátil na soud a na tajnou službu ABW. Po jeho dnešní tiskové konferenci veřejnoprávní televize TVP informovala, že Staszczyk v 50. letech pracoval pro komunistickou tajnou policii (Úřad bezpečnosti). Staszczyk to potvrdil s tím, že tam nejdříve pracoval jako referent a pak učil lidi zacházet se zbraněmi. Po necelých čtyřech letech ale z vlastní vůle odešel a až do důchodu pracoval ve štětínské loděnici. (ČTK)