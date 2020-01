Americká média se shodují, že členové Kongresu jsou postaveni před nečekaný problém: musejí svou pozornost rozdělit mezi dvě dramata, přičemž obě mohou otřást celou zemí.

„Bylo obtížné si představit cokoli, co by zastínilo blížící se vyvrcholení ústavní žaloby prezidenta. Ale právě v takové situaci se teď ocitl americký Kongres kvůli hrozícímu vojenskému konfliktu s Íránem,“ napsal server Politico.

List The New York Times upozornil, že obě kongresové komory, Sněmovna reprezentantů i Senát, budou v příštích dnech hlasovat o rezolucích omezujících operační možnosti Bílého domu v konfliktu s Íránem. Impeachment jako by šel stranou.

„Je fascinující vidět, že máme před sebou hned dvě velmi důležité debaty o dělbě moci,“ komentovala republikánská senátorka Susan Collinsová možnost kongresových komor omezit pravomoc prezidenta ve vojenském konfliktu s Íránem a zároveň hlasovat o jeho setrvání v úřadu. „I když okolnosti jsou v obou případech mimořádně obtížné, debata je to historická,“ dodala. (ČTK)