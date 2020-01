Barbora Strýcová vyřadila Britku Kontaovou v 1. kole tenisového turnaje v Brisbane. V soutěži hrají ještě další čtyři Češky. V čínském Šen-čenu vyhrála i Kristýna Plíšková.

Czech @BaraStrycova pulls off an upset, downing No.7 seed @JohannaKonta 6-2 3-6 6-3 in 1R.#BrisbaneTennis pic.twitter.com/HWu9iLbIS6

— #BrisbaneTennis (@BrisbaneTennis) January 6, 2020